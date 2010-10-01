Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Происшествия
В Кемерове вновь подскочило число заразившихся коронавирусом
По данным за 23 июля, в городе резко подскочило число подтвержденных случаев коронавируса — 17 тестов показали положительный результат.
ВашГород.ру 00:20
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Общество
Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
Ведомости 06:04
Происшествия
У драмтеатра в Калининграде нашли противотанковую мину
Русский Запад 07:31
Культура
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
RT на русском 04:52
Общество
Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям.
Коммерсантъ 07:48
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51
Общество
McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
Интерфакс 03:10
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Здоровье
Главный санврач Казахстана: в стране не может быть 2 млн инфицированных
Есмагамбетова полагает, что даже если учесть всех, у кого коронавирус не был подтвержден ПЦР-тестом, а также переболевших в легкой форме и бессимптомных носителей, общее число будет значительно меньше двух миллионов.
Евразия Daily 06:38
Происшествия
ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
Lenta.ru 06:37
Происшествия
В Свердловской области еще 249 человек заразилось коронавирусом
В Свердловской области официально подтверждено еще 249 новых случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 04:06
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Происшествия
Женившегося на 13-летней девочке российского имама отправили в колонию
Верховный суд Татарстана отправил в колонию на четыре года назвавшего себя имамом Расула Салихова, женившегося на 13-летней девочке с помощью исламского обряда никах.
Lenta.ru 06:31
Здоровье
В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков
Коронавирусной инфекцией в Омской области заразились 408 медиков, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.
РИА Новости 07:42
Музыка
Артисты ЗВО дадут концерты в честь Дня Военно-морского флота
В День Военно-морского флота состоится концертная программа «Под Андреевским флагом», в которой примут участие творческие коллективы Западного военного округа.
Новости Центрального района Санкт-Петербурга вчера в 09:34
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве
Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве.
РБК 07:31
Здоровье
Названа доля россиян с лишним весом
Более половины россиян имеют лишний вес. Примерно 20-25 процентов населения России страдают от ожирения.
Lenta.ru 05:43
Общество
Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе.
РБК 05:18
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании.
News.ru 06:21
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM 21 июля в 03:52
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Японский автоконцерн Mitsubishi Motors в 2021 году завершит производство одной из своих самых популярных и знаковых моделей – полноразмерного внедорожника Pajero.
Автоновости дня 01:23
Наука
Ученые зафиксировали повышенную активность магнитного поля Земли
iReactor вчера в 07:29
Политика
NYT предсказал США «новую катастрофу»
По заявлению журналиста Пола Кругмана из издания The New York Times, в ближайшее время США грозит глобальная катастрофа.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Армия и оружие
Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы
Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг призвал Баку публично отказаться от применения насилия.
РИА Новости 06:28