Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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«Вопрос так и не решен». Что думают в криптосообществе про закон «О ЦФА»

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Новый закон позволит бизнесу выпускать свои стейблкоины

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Бизнес сможет выпускать стейблкоины и обменивать их на другие активы

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Госдума приняла закон о регулировании сферы криптовалют

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Коины и криптовалюты: Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах

REGNUMвчера в 09:10

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъвчера в 09:42

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС21 июля в 08:02
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
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Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
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У драмтеатра в Калининграде нашли противотанковую мину

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На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях

На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
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Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
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Происшествия

В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
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Общество

Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям.
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«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов

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McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5

Интерфакс 03:10
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
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Главный санврач Казахстана: в стране не может быть 2 млн инфицированных

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ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
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Происшествия

В Свердловской области еще 249 человек заразилось коронавирусом

В Свердловской области официально подтверждено еще 249 новых случаев заражения коронавирусом.
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Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
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Происшествия

Женившегося на 13-летней девочке российского имама отправили в колонию

Верховный суд Татарстана отправил в колонию на четыре года назвавшего себя имамом Расула Салихова, женившегося на 13-летней девочке с помощью исламского обряда никах.
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Здоровье

В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков

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РИА Новости 07:42
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Музыка

Артисты ЗВО дадут концерты в честь Дня Военно-морского флота

В День Военно-морского флота состоится концертная программа «Под Андреевским флагом», в которой примут участие творческие коллективы Западного военного округа.
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Происшествия

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве

Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве.
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Названа доля россиян с лишним весом

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Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе.
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Общество

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С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
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Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero

Японский автоконцерн Mitsubishi Motors в 2021 году завершит производство одной из своих самых популярных и знаковых моделей – полноразмерного внедорожника Pajero.
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Ученые зафиксировали повышенную активность магнитного поля Земли

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Газета.Ru 07:50
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NYT предсказал США «новую катастрофу»

По заявлению журналиста Пола Кругмана из издания The New York Times, в ближайшее время США грозит глобальная катастрофа.
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Армия и оружие

Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы

Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг призвал Баку публично отказаться от применения насилия.
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