Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается Госдумой во втором чтении.Радио Sputnik20 июля в 13:16
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Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10
Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
Evo-rus.com 20 июля в 05:55
Общество
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 08:36
Экономика
Илон Маск получит двухмиллиардную премию от Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск сможет получить премию в два миллиарда долларов после того, как средняя рыночная капитализация Tesla превысила 150 миллиардов долларов за полгода.
Lenta.ru 13:33
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«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ
Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
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Общество
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Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Спорт
EA Sports представила обложку FIFA 21
The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru 12:34
Экономика
Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета
Сокращение "незащищенных" статей бюджета Минфин предлагает провести "оптимизацию" расходов федерального бюджета в 2021 – 2023 годах.
РБК 20 июля в 23:00
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
Политика
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД ДНР.
RT на русском 12:56
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
Футбол
ЦСКА — Тамбов 2:0
Газета.Ru 13:51
Происшествия
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей.
Коммерсантъ 08:50
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
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Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
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Известия 10:40
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Футбол
Украинские болельщики впервые с марта попадут на стадионы
Впервые после приостановки сезона в украинской Премьер-лиге болельщиков пустят на стадионы.
Евро-футбол.ру 13:37
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Футбол
Форвард «Оренбурга» встал на одно колено во время празднования гола
Нападающий "Оренбурга" Джоэль Фамейе встал на одно колено во время празднования гола в матче 30-го тура чемпионата России против московского "Динамо".
Газета.Ru 13:11
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Армия и оружие
В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии
Между военными США и России на востоке Сирии не было существенных конфликтных ситуаций, очень редко недопонимание приводит к общению на повышенных тонах, сообщил в среду журналистам заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
РИА Новости 12:51