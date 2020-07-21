Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
С чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается
 Госдумой во втором чтении.
Радио Sputnik20 июля в 13:16
Подробнее о событии
News.ru

Госдума одобрила запрет на расплату криптовалютой

News.ru09:49
Газета.Ru

Госдума приняла закон о запрете криптовалюты как денежной единицы

Газета.Ru09:29
ПРАЙМ

Бизнес сможет выпускать стейблкоины и обменивать их на другие активы

ПРАЙМ10:04
REGNUM

Коины и криптовалюты: Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах

REGNUM09:10
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАССвчера в 08:02
РИА Новости

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

РИА Новостивчера в 02:55
Финмаркет

В России операторами обмена цифровых финансовых активов смогут быть банки и биржи

Финмаркет20 июля в 11:00
Реклама
Реклама

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском10:00
113
Реклама

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русскомвчера в 07:16
8
Реклама
Реклама
Реклама

Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

На телеведущую и блогера Ксению Собчак составили административный протокол о нарушении порядка проведения пикета или массовой акции, ранее ее задержали у здания ФСБ на Лубянке, где неравнодушные собрались в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Анри Цискаришвили.
РИА Новости11:39

Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова

Экс-начальник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру России возобновить расследование в отношении репортера.
РИА Новости11:47
Реклама

В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат

В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс10:07
1
Реклама
Реклама
Реклама