Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
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Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
С чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается
Госдумой во втором чтении.
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В России операторами обмена цифровых финансовых активов смогут быть банки и биржи
Финмаркет20 июля в 11:00