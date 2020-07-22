с чего всё началось

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 56

Футбол «Ростов» не стимулировал «Тамбов» в матче с ЦСКА В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче против ПФК «ЦСКА».

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова. 4

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 172

Энергетика «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.

Авто Jeep отзывает в России 253 автомобиля Из-за возможных проблем с раздаточной коробкой (PTU) ремонту подлежат 253 автомобиля, реализованных с июня 2014 года по настоящее время.

Общество Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. 146

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 136

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Происшествия Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста. 14

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке. 817

Политика Мишустин объяснил смысл олигархов в России Премьер-министр России Михаил Мишутин в ходе выступления с отчетом в Госдуме на замечание об олигархах заявил, что рад, если кто-то в стране богатеет, передает РИА Новости. 7

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 17

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта». 266