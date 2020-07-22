Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается Госдумой во втором чтении.Радио Sputnik20 июля в 13:16
Подробнее о событии
Показать все источники
В России операторами обмена цифровых финансовых активов смогут быть банки и биржи
Финмаркет20 июля в 11:00
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Путешествия
Ростуризм уточнил условия кешбэка за турпоездки по России
БИЗНЕС Online 12:05
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
Футбол
«Ростов» не стимулировал «Тамбов» в матче с ЦСКА
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче против ПФК «ЦСКА».
Спорт день за днем 12:20
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Авто
Jeep отзывает в России 253 автомобиля
Из-за возможных проблем с раздаточной коробкой (PTU) ремонту подлежат 253 автомобиля, реализованных с июня 2014 года по настоящее время.
Автоновости дня 10:50
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Фигурное катание
Тренер Тарасова помогает Медведевой с короткой программой в Москве
В работе над короткой программой в столице фигуристке Евгении Медведевой помогает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
News.ru 06:26
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 20 июля в 07:29
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru 20 июля в 17:52
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке.
REGNUM вчера в 14:21
Здоровье
В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
Lenta.ru 08:55
Шоу-бизнес
Королева Елизавета и принц Чарльз поздравили принца Джорджа с 7-летием
Королева оставила нежное послание в официальном твиттере королевской семьи в честь дня рождения своего правнука - принца Джорджа.
ОК! 06:59
Футбол
Названа зарплата Дзюбы в «Зените» по новому контракту
Lenta.ru 12:04
Общество
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
Политика
Мишустин объяснил смысл олигархов в России
Премьер-министр России Михаил Мишутин в ходе выступления с отчетом в Госдуме на замечание об олигархах заявил, что рад, если кто-то в стране богатеет, передает РИА Новости.
Lenta.ru 08:00
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 05:56
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Футбол
«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»
В Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». «Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального.
Нева Спорт 12:00