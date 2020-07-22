Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.

Происшествия В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. 156

Общество Мишустин признался, что хотел поступать в мединститут Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что в молодости хотел поступать в медицинский институт.

Наука В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности Археологи, проводящие раскопки в пещере в Сакатекасе в центральной Мексике, нашли каменные орудия труда и другие свидетельства присутствия доисторических людей. 4

Происшествия В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ. 3

Энергетика «Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 13

Политика Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. 6

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. 31

Общество Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома. 1

Армия и оружие Премьер Армении заявил о «террористической сущности» Азербайджана В разгар обострения представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что азербайджанская армия имеет возможность с высокой точностью поразить ракетами АЭС в Мецаморе, что стало бы катастрофой для Армении. 3

Общество Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. 266

Происшествия Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины» Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Общество Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом, рассказал, что процесс его выздоровления был непростым, болезнь сопровождалась высокой температурой, но врачи помогли ему.

Общество Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты Президент России в режиме видеоконференции открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ. 6

Политика Партия Порошенко опровергла заявление о взятке чиновнику ЕС Пресс-служба партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала фейком заявление экс-депутата Верховной рады от фракции "Партия регионов" Давида Жвании о взятке одному из европейских чиновников для поддержки кандидатуры Порошенко на президентских выборах в 2014 году. 1

Экономика Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC Как следует из разъяснений и текста лицензии, теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий.