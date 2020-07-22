Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Игры
Авторы Witchfire поделились новыми подробностями разработки игры — до релиза ещё далеко
3DNews 03:31
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
«Армейцы» по итогам сезона заняли четвертое место, набрав 50 очков, и сыграют в Лиге Европы.
Vprognoze.ru вчера в 22:19
Общество
Мишустин признался, что хотел поступать в мединститут
Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что в молодости хотел поступать в медицинский институт.
Газета.Ru 04:31
Наука
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
Археологи, проводящие раскопки в пещере в Сакатекасе в центральной Мексике, нашли каменные орудия труда и другие свидетельства присутствия доисторических людей.
Pravda.Ru вчера в 22:00
Происшествия
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ.
РИА Новости 03:59
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости 04:16
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество
Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС
Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома.
Известия вчера в 23:35
Армия и оружие
Премьер Армении заявил о «террористической сущности» Азербайджана
В разгар обострения представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что азербайджанская армия имеет возможность с высокой точностью поразить ракетами АЭС в Мецаморе, что стало бы катастрофой для Армении.
Росбалт 04:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Общество
Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом, рассказал, что процесс его выздоровления был непростым, болезнь сопровождалась высокой температурой, но врачи помогли ему.
РИА Новости 05:14
Общество
Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты
Президент России в режиме видеоконференции открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ.
Российская газета 04:23
Общество
Суточный рост ковид-заболевамости в России упал до 0,74%
В процентном соотношении суточный прирост продолжает снижаться. Сейчас он составляет 0,74%, пишет сайт «Стопкоронавирус.РФ».
BFM.ru 04:12
Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Центризбирком удалил свою публикацию в Twitter, где спрашивалось мнение подписчиков, удобна ли будет практика многодневного голосования.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
Партия Порошенко опровергла заявление о взятке чиновнику ЕС
Пресс-служба партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала фейком заявление экс-депутата Верховной рады от фракции "Партия регионов" Давида Жвании о взятке одному из европейских чиновников для поддержки кандидатуры Порошенко на президентских выборах в 2014 году.
РИА Новости 05:15
Происшествия
В России задержали политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге полиция задержала политолога Федора Крашенинникова.
Lenta.ru 05:07
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Авто
Kia опубликовала тизер нового кроссовера Sonet
Корейская компания Kia распространила первый официальный тизер нового субкомпактного кроссовера Sonet.
Известия 03:41
Экономика
Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC
Как следует из разъяснений и текста лицензии, теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий.
Финмаркет 03:56
Футбол
Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России с 17 голами
Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
РИА Новости вчера в 14:05
Авто
Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году
Японский автоконцерн Mitsubishi Motors в 2021 году завершит производство одной из своих самых популярных и знаковых моделей – полноразмерного внедорожника Pajero.
Автоновости дня 01:23
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24