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Вести.Ru
Вести.Ru

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
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РБК

Аксаков: законы о криптовалюте разрешат компаниям выпускать стейблкоины

РБКвчера в 12:09
Вести.Ru

Новый закон позволит бизнесу выпускать свои стейблкоины

Вести.Ruвчера в 11:01
REGNUM

Коины и криптовалюты: Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах

REGNUMвчера в 09:10
Агентство Москва

Госдума приняла закон о регулировании сферы криптовалют

Агентство Москвавчера в 09:13
ПРАЙМ

Бизнес сможет выпускать стейблкоины и обменивать их на другие активы

ПРАЙМвчера в 10:04
Коммерсантъ

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъвчера в 09:42
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС21 июля в 08:02

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Российская газета00:25
61

На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК04:58
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В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле в сторону выезда из города, сообщил в четверг департамент уголовного розыска.
РИА Новости04:40
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Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС

Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, новый стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) утверждён ведомством и начнёт действовать с 1 октября нынешнего года.
Тарантас Ньюс05:30
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБКвчера в 12:06
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США обвинили китайских дипломатов в Хьюстоне в недопустимом поведении

Вашингтон, 23 июля 2020, 00:54 — REGNUM Работники генконсульства Китая в американском Хьюстоне (штат Техас) якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом, заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.
REGNUM17:54
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Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобиливчера в 02:54
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СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства

Следственный комитет установил недостоверность информации о наличии у российского сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства, по этой информации проводится проверка, сообщила пресс-служба Мизулиной.
РИА Новости05:20

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков раскритиковал этот законопроект: нет необходимости в штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов за лавирование между рядами.
Вести.Ru03:03
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