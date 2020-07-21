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Вести.Ru
Вести.Ru

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
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Агентство Москва

Госдума приняла закон о регулировании сферы криптовалют

Агентство Москвавчера в 09:13
Вести.Ru

Новый закон позволит бизнесу выпускать свои стейблкоины

Вести.Ruвчера в 11:01
ПРАЙМ

Бизнес сможет выпускать стейблкоины и обменивать их на другие активы

ПРАЙМвчера в 10:04
Rambler News Service

Госдума приняла закон о криптовалютах

Rambler News Serviceвчера в 09:30
РБК

Аксаков: законы о криптовалюте разрешат компаниям выпускать стейблкоины

РБКвчера в 12:09
Коммерсантъ

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъвчера в 09:42
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС21 июля в 08:02
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
REGNUM19:42
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Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Рувчера в 14:14
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На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре

По сюжету, тесно перекликающимся с историей о короле Артуре, потерявшая мать Ниму (Кэтрин Лэнгфорд) встречает молодого наемника Артура (Девон Террелл), который находится в поисках таинственного Мерлина, которому должен передать древний меч.
RuNews24.ruвчера в 05:06
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Руководство КПРФ в Хабаровске вызвали в суд за митинги

Первый секретарь отделения КПРФ в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и представляющий партию в Законодательной думе края депутат Сергей Ильин вызваны в суд, которому предстоит решить вопрос о привлечении к ответственности за организацию несанкционированного митинга, который прошел в Хабаровске 17 июля.
РБКвчера в 13:09
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Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русскомвчера в 04:49
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