Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
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Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
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