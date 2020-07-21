Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.

Шоу-бизнес Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 176

Армия и оружие На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов. 399

Происшествия Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков. 41

Экономика Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5% Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга. 1

Экономика Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal. 1

Политика Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах Вашингтон, 23 июля 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них. 18

Здоровье Диетолог рассказала, как жевательная резинка помогает похудеть По словам главного внештатного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, жвачка может помочь при похудении благодаря тому, что человек реже перекусывает, контролирует тягу к еде и работает жевательными мышцами. 1