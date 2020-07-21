Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Госдума определилась с криптовалютой

Компания00:39

Госдума приняла закон о регулировании сферы криптовалют

Агентство Москвавчера в 09:13

Закон о цифровых активах легализует криптовалюты в России, хотя и с ограничениями

ПРАЙМ21 июля в 09:30

Коины и криптовалюты: Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах

REGNUMвчера в 09:10

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъвчера в 09:42

Дума приняла закон «О цифровых финансовых активах». Что важно знать

РБКвчера в 09:11

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС21 июля в 08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Экономика

Минстрой РФ выделит 400 млн рублей на реконструкцию улицы в Перми

REGNUM 00:51
5
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

РИА Новости 21 июля в 16:19
2,3K
Путешествия

В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ вчера в 07:10
24
Армия и оружие

В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием

Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
75
Экономика

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
15
Происшествия

Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве

"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр вчера в 08:04
199
Технологии

Microsoft представила концепт интерфейса для Office будущего

Корпорация Microsoft представила общественности концепт интерфейса и дизайн текстового редактора будущей версии Office.
ИнфоСМИ вчера в 07:18
12
Путешествия

Роспотребнадзор объяснил, нужен ли карантин после Абхазии

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, какие санитарные требования должны соблюдать туристы при поездке в Абхазию.
Pravda.Ru вчера в 07:02
7
Путешествия

Россияне признались, что готовы бросить все и уехать в Турцию

Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы все бросить, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение.
URA.Ru вчера в 23:19
4
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
148
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
221
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
372
Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили 21 июля в 13:51
776
Футбол

Гендиректор «Рубина» остался доволен игрой Игнатьева в этом сезоне

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов остался доволен игрой нападающего Ивана Игнатьева в этом сезоне.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском 21 июля в 04:50
9,6K
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ вчера в 10:31
265
Общество

В Бразилии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

В Бразилии за сутки выявили 67 860 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском вчера в 19:30
1
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
44
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
200
Технологии

Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок.
Коммерсантъ вчера в 19:08
2
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском вчера в 06:10
978
Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском вчера в 13:49
83
Гаджеты

Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Topdaynews.ru вчера в 09:52
5
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
1,6K
Общество

Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана

Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ вчера в 13:43
270
Общество

S7 ликвидирует летные подразделения в Челябинске, Перми и Омске

Авиакомпания S7 Airlines ликвидирует свои летные подразделения в Перми, Челябинске и в Омске.
Московский Комсомолец 00:48
Здоровье

В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом

Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:03
787
Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru вчера в 08:34
193
Политика

Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
235
Футбол

Игрокам «Барселоны» выставили оценки за сезон

Рейтинг игроков «Барселоны» в сезоне-2019/20 по версии Sport.es: 1. Лионель Месси — оценка 7. 2. Марк-Андре Тер Штеген — 6. 3. Анссумане Фати — 6. 4. Рикард Пуч — 6. 5. Артуро Видаль — 6. 6. Френки Де Йонг — 6. 7. Херард Пике — 5. 8. Серджи Роберто — 5. 9. Луис Суарес — 5. 10.
Матч ТВ вчера в 23:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное