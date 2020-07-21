Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
РИА Новости 21 июля в 16:19
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ вчера в 07:10
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр вчера в 08:04
Технологии
Microsoft представила концепт интерфейса для Office будущего
Корпорация Microsoft представила общественности концепт интерфейса и дизайн текстового редактора будущей версии Office.
ИнфоСМИ вчера в 07:18
Путешествия
Роспотребнадзор объяснил, нужен ли карантин после Абхазии
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, какие санитарные требования должны соблюдать туристы при поездке в Абхазию.
Pravda.Ru вчера в 07:02
Путешествия
Россияне признались, что готовы бросить все и уехать в Турцию
Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы все бросить, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение.
URA.Ru вчера в 23:19
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили 21 июля в 13:51
Футбол
Гендиректор «Рубина» остался доволен игрой Игнатьева в этом сезоне
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов остался доволен игрой нападающего Ивана Игнатьева в этом сезоне.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском 21 июля в 04:50
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ вчера в 10:31
Общество
В Бразилии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявили 67 860 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском вчера в 19:30
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
Технологии
Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему
НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском вчера в 06:10
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском вчера в 13:49
Гаджеты
Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Topdaynews.ru вчера в 09:52
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Общество
Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана
Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ вчера в 13:43
Общество
S7 ликвидирует летные подразделения в Челябинске, Перми и Омске
Авиакомпания S7 Airlines ликвидирует свои летные подразделения в Перми, Челябинске и в Омске.
Московский Комсомолец 00:48
Здоровье
В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом
Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:03
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
Футбол
Игрокам «Барселоны» выставили оценки за сезон
Рейтинг игроков «Барселоны» в сезоне-2019/20 по версии Sport.es: 1. Лионель Месси — оценка 7. 2. Марк-Андре Тер Штеген — 6. 3. Анссумане Фати — 6. 4. Рикард Пуч — 6. 5. Артуро Видаль — 6. 6. Френки Де Йонг — 6. 7. Херард Пике — 5. 8. Серджи Роберто — 5. 9. Луис Суарес — 5. 10.
Матч ТВ вчера в 23:35