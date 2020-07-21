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Вести.Ru
Вести.Ru

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
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Агентство Москва

Госдума приняла закон о регулировании сферы криптовалют

Агентство Москвавчера в 09:13
Вести.Ru

Новый закон позволит бизнесу выпускать свои стейблкоины

Вести.Ruвчера в 11:01
Rambler News Service

Госдума приняла закон о криптовалютах

Rambler News Serviceвчера в 09:30
РБК

Аксаков: законы о криптовалюте разрешат компаниям выпускать стейблкоины

РБКвчера в 12:09
ПРАЙМ

Бизнес сможет выпускать стейблкоины и обменивать их на другие активы

ПРАЙМвчера в 10:04
Коммерсантъ

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъвчера в 09:42
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС21 июля в 08:02
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США назначили награду в $1 млн за помощь в поимке украинских хакеров

Государственный департамент США назначил награду в размере 1 миллиона долларов за информацию, которая будет способствовать задержанию или привлечению к суду украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко, обвиняемых в участии в международной организованной преступности.
США назначили награду в $1 млн за помощь в поимке украинских хакеров
РАПСИвчера в 10:36
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Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.
РИА Новости20:20
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газетавчера в 12:53
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Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спортвчера в 02:41
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