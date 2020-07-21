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Вести.Ru
Вести.Ru

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
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ПРАЙМ

Бизнес сможет выпускать стейблкоины и обменивать их на другие активы

ПРАЙМвчера в 10:04
Агентство Москва

Госдума приняла закон о регулировании сферы криптовалют

Агентство Москвавчера в 09:13
РБК

Дума приняла закон «О цифровых финансовых активах». Что важно знать

РБКвчера в 09:11
REGNUM

Коины и криптовалюты: Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах

REGNUMвчера в 09:10
Вести.Ru

Новый закон позволит бизнесу выпускать свои стейблкоины

Вести.Ruвчера в 11:01
Коммерсантъ

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъвчера в 09:42
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС21 июля в 08:02
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В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400

Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости02:52
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБКвчера в 12:06
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В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки

"Зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 1 – завозной из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости03:16
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Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

Крупнейшие интернет-казино и серые букмекерские конторы спонсируют деятельность пиратских онлайн-кинотеатров «на всех этапах производства и монетизации контента», от создания CamRip (так называемых экранок, записи видео в кинотеатре) версий фильмов и сериалов до их перевода и продвижения.
РБК02:21
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