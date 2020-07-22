Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Армия и оружие
На границу Ростовской области с Украиной переброшена военная авиация
Стало известно о переброске самолетов Ил-76 на границу Ростовской области и Краснодарского края с Украиной.
Южный Федеральный вчера в 05:24
Футбол
Шесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»
Группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды.
News.ru вчера в 11:25
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Авто
В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили 00:07
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском вчера в 11:51
Технологии
В России данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему
До конца текущего года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в России от завода до прилавка.
Накануне.Ru вчера в 22:09
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли убитой девушку
В Москве в квартире в Колпачном переулке нашли тело женщины 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управление по Москве.
РБК вчера в 08:38
Политика
Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле
Лишение собора Святой Софии музейного статуса стало одной из тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Политика Сегодня вчера в 20:32
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Здоровье
За последние сутки в Хакасии выявлен 21 заболевший коронавирусом
За последние сутки в Хакасии выявлен 21 заболевший коронавирусом, из них 7 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 - с признаками пневмонии, 11 случаев— это служебные и семейные контакты.
ИА Запад24 00:00
Путешествия
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс.
Известия вчера в 20:52
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
CT news вчера в 09:11
Авто
Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году
Как сообщает газета Nikkei, в 2021 году японская компания Mitsubishi планирует прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero.
Тарантас Ньюс вчера в 23:31
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Здоровье
В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса
Санитарные врачи фиксируют рост числа бессимптомных случаев коронавируса в Приморье, распространение преобладает среди офисных работников, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Наука
Создана основанная на «здравом смысле» система навигации для роботов
Ученые из США создали уникальную основанную на «здравом смысле» систему навигации для роботов, которая позволит андроиду передвигаться более эффективно.
МедиаПоток 21 июля в 08:07
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
Lenta.ru вчера в 23:47
Футбол
РФС отстранил защитника «Спартака» Ещенко от трех матчей Кубка России
Футболиста Андрея Ещенко лишили возможности участвовать в трех матчах Кубка России и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
iReactor 21 июля в 20:21
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Армия и оружие
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.
РИА Новости вчера в 20:02
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17