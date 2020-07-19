Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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с чего всё началось

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости19 июля в 07:36

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Россиянам запретят делать покупки за криптовалюту

Парламентская газетавчера в 14:26

Закон о цифровых активах позволит легализовать криптовалюты — эксперты

ИА Красная Веснавчера в 11:05

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАССвчера в 08:02

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

РБКвчера в 08:04

Закон о цифровых активах легализует криптовалюты в России, хотя и с ограничениями

ПРАЙМвчера в 09:30

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

РИА Новостивчера в 02:55

Криптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

News.ru20 июля в 12:05
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Хоккей

Рейтинг силы клубов КХЛ. СКА, ЦСКА и «Динамо» почти равны, «Спартак» — немного слабее

Сравниваем команды Западной конференции. За полтора месяца до старта регулярного чемпионата КХЛ «СЭ» публикует рейтинг клубов лиги.
Спорт-Экспресс 20 июля в 17:00
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ вчера в 14:54
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
1,8K
Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был представлен региональному правительству, пишет Коммерсантъ .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:18
2,2K
Происшествия

В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек

Четырнадцать человек госпитализированы в Чикаго после того, как неизвестный открыл огонь по участникам похорон, сообщил представитель полиции Эрик Картер.
Коммерсантъ вчера в 22:19
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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
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Наука

В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат

Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
ToDay News Ufa 20 июля в 10:49
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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Наука

Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными

Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa вчера в 09:45
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Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 20 июля в 13:21
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Политика

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv вчера в 07:55
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Культура

На Украине снимут фильм о геях-казаках с Запорожской сечи

На Украине в скором времени представят фильм о казаках-геях с Запорожской сечи.
Дни24 вчера в 10:09
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Технологии

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera вчера в 15:33
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

РИА Новости 20 июля в 18:02
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Авто

Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев дал семь "коротких" советов по выбору автомобиля с пробегом, которые помогут сэкономить.
РИА Новости вчера в 21:52
Футбол

«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом

Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru 20 июля в 21:56
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
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Политика

Пекин выступил против военного присутствия США в Южно-Китайском море

Evo-rus.com вчера в 08:45
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Происшествия

Полиция составила протоколы на журналистов, задержанных у «Лефортово»

Полиция составила протоколы на журналистов, задержанных у «Лефортово» На прошлой неделе столичная полиция задержала 18 человек, которые пришли к СИЗО «Лефортово» поддержать советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.
Коммерсантъ вчера в 14:18
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Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
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Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета вчера в 03:34
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными для планеты небесными телами.
Известия вчера в 05:29
8
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
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Политика

Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными

Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости вчера в 19:23
Происшествия

Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса

На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец вчера в 18:01
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 20 июля в 21:19
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Финансы

В долларе увидели угрозу для мировой экономики

Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:10
Армия и оружие

Асад восстанавливает железнодорожное сообщение между городами Сирии

По словам главы Минтранса Сирийской Арабской Республики Али Хаммуда, возобновление железнодорожного сообщения сделает граждан страны мобильнее и позволит увеличить доходы населения.
Экономика сегодня вчера в 07:35
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