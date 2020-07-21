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Вести.Ru

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
С чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается
 Госдумой во втором чтении.
Радио Sputnik20 июля в 13:16
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Парламентская газета

Россиянам запретят делать покупки за криптовалюту

Парламентская газетавчера в 14:26
Газета.Ru

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Газета.Ru20 июля в 12:08
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАССвчера в 08:02
ПРАЙМ

Закон о цифровых активах легализует криптовалюты в России, хотя и с ограничениями

ПРАЙМвчера в 09:30
РИА Новости

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

РИА Новостивчера в 02:55
Life.ru

Госдума во втором чтении приняла проект закона о цифровых финансовых активах

Life.ruвчера в 08:18
Интерфакс - Россия

Ряд чиновников РФ с 1 января 2021г не смогут владеть криптовалютой, выпущенной на зарубежных площадках - законопроект

Интерфакс - Россия20 июля в 11:31

В Краснодарском крае завершена уборка зернобобовых культур и пшеницы

Более 9,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур составил урожай, убранный с полей Кубани, из них более 8 млн тонн приходится на пшеницу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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