Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
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Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
С чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается
Госдумой во втором чтении.
Подробнее о событии
Ряд чиновников РФ с 1 января 2021г не смогут владеть криптовалютой, выпущенной на зарубежных площадках - законопроект
Интерфакс - Россия20 июля в 11:31