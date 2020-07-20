с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.

Здоровье Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку Коронавирус адаптируется к человеку - его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в ноябре-декабре, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. 37

Футбол «Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне "Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Шоу-бизнес Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 59

Культура Отец Децла назвал виновного в смерти Игоря Талькова Отец покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, музыкальный продюсер Александр Толмацкий назвал виновного в смерти Игоря Талькова. 7

Футбол Ребров отказался возглавить киевское «Динамо» Бывший футболист "Динамо" Сергей Ребров ответил на предложение возглавить команду. Ранее киевляне отправили в отставку Алексея Михайличенко.

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 180

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 160

Футбол Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.

Шоу-бизнес Актриса Ребел Уилсон планирует похудеть на 75 кг к концу года Актриса Ребел Уилсон поставила перед собой труднодостижимую цель – похудеть на 75 кг к концу этого года.