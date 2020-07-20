Экономика
РБКГосдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»
Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.
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с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается Госдумой во втором чтении.Радио Sputnik20 июля в 13:16
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В России операторами обмена цифровых финансовых активов смогут быть банки и биржи
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Ряд чиновников РФ с 1 января 2021г не смогут владеть криптовалютой, выпущенной на зарубежных площадках - законопроект
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