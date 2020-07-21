В законопроекте говорится о том, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, на территории России не является средством платежа и не признается объектом гражданского права. Однако на криптовалюту смогут налагать взыскания, так как ее принято считать имуществом.

Футбол Унаи Эмери назначен главным тренером футбольного клуба «Вильярреал» Испанский футбольный клуб "Вильярреал" объявил о назначении на должность главного тренера команды Унаи Эмери.

Футбол Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа Календарь чемпионата еще не утвержден. Но определена дата матча за Суперкубок. Он пройдет 7 августа в Москве, на армейском стадионе. 5

Общество Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти. 652

Происшествия Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера. 11

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 10

Политика Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений 9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения утратили актуальность.

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы Три финалиста сыграют в Лиге чемпионов. Четвертое и пятое место за командами ЦСКА и «Ростов», соответственно.

Общество Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием. 46

Экономика Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. 64

Происшествия Литва выдала России сына осужденного экс-директора завода «Автоприбор» По требованию Генеральной прокуратуры Литва выдала России Петра Мельникова, сына уже осужденного экс-директора завода "Автоприбор".

Общество МВД объявило в международный розыск Ренато Усатого По словам собеседника агентства, министерство внутренних дел России пошло на такой шаг для того, чтобы в дальнейшем передать материалы на молдавского бизнесмена и политика в Интерпол.

Общество Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах. 48