Экономика
Live24Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте говорится о том, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, на территории России не является средством платежа и не признается объектом гражданского права. Однако на криптовалюту смогут налагать взыскания, так как ее принято считать имуществом.
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Общество
На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались около 50 тыс. москвичей
Напомним, что все желающие могут пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в 162 взрослых и 45 детских городских поликлиниках.
Росбалт 10:42
Футбол
Унаи Эмери назначен главным тренером футбольного клуба «Вильярреал»
Испанский футбольный клуб "Вильярреал" объявил о назначении на должность главного тренера команды Унаи Эмери.
ТАСС Спорт 06:38
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 08:50
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Календарь чемпионата еще не утвержден. Но определена дата матча за Суперкубок. Он пройдет 7 августа в Москве, на армейском стадионе.
Вести.Ru 11:25
Общество
Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта
Российская газета 10:47
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
РИА Новости 09:43
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Происшествия
В Полтаве мужчина захватил в заложники полицейского и угрожал взрывом
На Украине неизвестный мужчина взял в заложники полицейского, когда тот пытался его задержать. Теперь преступник угрожает взорвать гранату.
ФАН 04:55
Политика
Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений
9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения утратили актуальность.
Lenta.ru 10:51
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru 20 июля в 21:00
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
Три финалиста сыграют в Лиге чемпионов. Четвертое и пятое место за командами ЦСКА и «Ростов», соответственно.
CT news 00:54
Общество
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Общество
Госдума запретила курение вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.
Rambler News Service вчера в 12:24
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Происшествия
Литва выдала России сына осужденного экс-директора завода «Автоприбор»
По требованию Генеральной прокуратуры Литва выдала России Петра Мельникова, сына уже осужденного экс-директора завода "Автоприбор".
РЕН ТВ 09:41
Общество
МВД объявило в международный розыск Ренато Усатого
По словам собеседника агентства, министерство внутренних дел России пошло на такой шаг для того, чтобы в дальнейшем передать материалы на молдавского бизнесмена и политика в Интерпол.
Говорит Москва 11:01
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Общество
Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Агентство Bloomberg провело опрос среди аналитиков, и оказалось, что они предполагали, что запасы нефти сократятся на 2,2 млн баррелей.
Evo-rus.com 09:10
Армия и оружие
«Украина начинает хулиганить, чтобы Россия не выдержала»
Трехсторонняя контактная группа по Украине сообщила о новых договоренностях.
Московский Комсомолец 10:38
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 11:13
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
Новый Век 09:01
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте "Роскосмоса".
РИА Новости 10:37
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47