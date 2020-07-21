Экономика

Live24Live24Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

В законопроекте говорится о том, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, на территории России не является средством платежа и не признается объектом гражданского права. Однако на криптовалюту смогут налагать взыскания, так как ее принято считать имуществом.
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«Вопрос так и не решен». Что думают в криптосообществе про закон «О ЦФА»

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Госдума приняла закон о регулировании сферы криптовалют

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Госдума определила во II чтении регулирование цифровых финансовых активов и криптовалют

ПРАЙМ21 июля в 07:40
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Звезда «Мачо и Ботана» сыграет Ванилла Айса в байопике о рэпере

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Гондольеры Венеции сократили вместимость лодок из-за полных пассажиров

По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, за последние 10–15 лет вес туристов серьезно вырос, а поскольку в лодках нет весов для определения максимальной нагрузки, гондольерам пришлось сократить число пассажирских мест.
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
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Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
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Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
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Футбол

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

Три финалиста сыграют в Лиге чемпионов. Четвертое и пятое место за командами ЦСКА и «Ростов», соответственно.
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Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» и транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур.
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249 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев коронавируса.
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Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым состоится в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного ЦСКА.
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Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

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В For Honor пройдут бесплатные выходные

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Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса

Вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
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СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца

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Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

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В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

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ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем

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В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»

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Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
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