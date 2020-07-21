Экономика
Live24Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте говорится о том, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, на территории России не является средством платежа и не признается объектом гражданского права. Однако на криптовалюту смогут налагать взыскания, так как ее принято считать имуществом.
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Общество
Гондольеры Венеции сократили вместимость лодок из-за полных пассажиров
По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, за последние 10–15 лет вес туристов серьезно вырос, а поскольку в лодках нет весов для определения максимальной нагрузки, гондольерам пришлось сократить число пассажирских мест.
Известия вчера в 16:05
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Политика
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
Политика
Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
Три финалиста сыграют в Лиге чемпионов. Четвертое и пятое место за командами ЦСКА и «Ростов», соответственно.
CT news 00:54
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» и транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур.
РБК 10:52
Здоровье
249 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 04:03
Хоккей
Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Гусевым состоится 24 июля
Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым состоится в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного ЦСКА.
РИА Новости 07:43
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Киберспорт
В For Honor пройдут бесплатные выходные
The GEEK вчера в 16:51
Общество
Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии
REGNUM вчера в 08:29
Здоровье
Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса
Вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 10:00
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит ряд смартфонов до стабильной версии MIUI 12
Китайский производитель смартфонов Xiaomi озвучил список мобильных устройств, которые будут обновлены до стабильной версии MIUI 12.
iReactor 01:14
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 08:50
Общество
В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»
«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 10:03
Политика
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46
Экономика
Российский автозавод обязали отчитываться перед США
Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 08:38