Экономика

News.ruNews.ruГосдума приняла законопроекты по развитию малого бизнеса

ГД в первом чтении одобрила пакет законопроектов, которые призваны улучшить условия развития малого и среднего бизнеса. Первый документ закрепляет налоговый режим для малого бизнеса. Эта проверка предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН.
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Малому бизнесу может полегчать. Финансово – президент ТПП РФ

REGNUM21 февраля в 05:25

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

ТАСС21 февраля в 00:44

Применяющим «упрощёнку» организациям могут разрешить не подавать налоговую декларацию

Парламентская газета20 февраля в 07:09

Дума одобрила в первом чтении отмену налоговой декларации для бизнеса на «упрощенке»

Коммерсантъ20 февраля в 09:33

Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса

Право.ру20 февраля в 07:42

Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации

Российская газета20 февраля в 07:18

Госдума приняла законопроекты по развитию малого бизнеса

News.ru20 февраля в 13:27
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Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Общество

Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать

Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
ВНовгороде.ру 05:32
Политика

Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев

Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
РИА Новости 09:34
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ 09:30
Общество

Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Газета.Ru 04:50
Происшествия

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 03:42
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении крупных группировок террористов в Сирии

«В ходе операции в Сирийской Арабской Республике уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей Родины», — отметил российский лидер.
REGNUM 10:00
Спорт

Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам

Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Российская газета 09:10
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Общество

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

Южная Корея из-за распространения коронавируса подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до наивысшего - четвертого "красного" уровня, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.
РИА Новости 03:16
Политика

Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:26
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Армия и оружие

Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM вчера в 12:22
Биатлон

Йоханнес Бё победил в масс-старте на чемпионате мира, Поршнев 26-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в масс-старте на 15 км на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
РИА Новости 09:54
Политика

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии.
Страна Советов on-line 09:17
Здоровье

На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
РБК 07:15
Музыка

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
РЕН ТВ 08:06
Общество

Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Ребёнок Илона Маска сможет сам выбрать себе пол

News.ru 01:47
Политика

В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя

Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Новостной фронт вчера в 20:53
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Общество

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.
Интерфакс 08:36
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Российская газета вчера в 15:39
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа.
Известия 10:06
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Политика

Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны

С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступали Европарламент и страны Прибалтики.
РБК 10:04
Биатлон

Драчев потребует от IBU прекратить провокации против Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) обратится в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 09:39
Биатлон

Норицын покинет пост тренера женской сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что тренер женской национальной команды Виталий Норицын после окончания текущего сезона покинет занимаемую должность.
Metaratings 09:25
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