ГД в первом чтении одобрила пакет законопроектов, которые призваны улучшить условия развития малого и среднего бизнеса. Первый документ закрепляет налоговый режим для малого бизнеса. Эта проверка предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН.

Происшествия На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

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Общество Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса Южная Корея из-за распространения коронавируса подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до наивысшего - четвертого "красного" уровня, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

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Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Здоровье На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Музыка Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020» РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.

Политика В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Общество В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.

Хоккей Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.

Биатлон Драчев потребует от IBU прекратить провокации против Логинова Союз биатлонистов России (СБР) обратится в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении российского спортсмена Александра Логинова.