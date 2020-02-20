Экономика
News.ruГосдума приняла законопроекты по развитию малого бизнеса
ГД в первом чтении одобрила пакет законопроектов, которые призваны улучшить условия развития малого и среднего бизнеса. Первый документ закрепляет налоговый режим для малого бизнеса. Эта проверка предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН.
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Применяющим «упрощёнку» организациям могут разрешить не подавать налоговую декларацию
Парламентская газета20 февраля в 07:09
Дума одобрила в первом чтении отмену налоговой декларации для бизнеса на «упрощенке»
Коммерсантъ20 февраля в 09:33
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