Экономика
News.ruГосдума приняла законопроекты по развитию малого бизнеса
ГД в первом чтении одобрила пакет законопроектов, которые призваны улучшить условия развития малого и среднего бизнеса. Первый документ закрепляет налоговый режим для малого бизнеса. Эта проверка предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН.
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Дума одобрила в первом чтении отмену налоговой декларации для бизнеса на «упрощенке»
Коммерсантъ20 февраля в 09:33
Применяющим «упрощёнку» организациям могут разрешить не подавать налоговую декларацию
Парламентская газета20 февраля в 07:09
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Общество
Пять столичных отелей вошли в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide
Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020. Об этом сообщили в пресс-службе Мостуризма.
Политика
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
Энергетика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Общество
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США
Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
Гаджеты
Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит
Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
Экономика
Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
Общество
День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля
Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
Общество
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
Общество
Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы
После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Происшествия
В Набережных Челнах шесть детей отравились хлором в бассейне
Посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане отравились хлором.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
В Петербурге задержали бизнесмена, «похоронившего» мать в бочке
Следователи и сотрудники полиции Петербурга смогли оперативно найти и задержать мужчину, которого подозревают в убийстве своей матери и попытке скрыть ее тело в бочке на территории в Ленобласти.
Происшествия
В Азове уволили главу газоснабжающей компании после взрыва газа в доме
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал уволить директора филиала газораспределительной организации в Азове после взрыва бытового газа в жилом доме города, в результате которого погибли два человека.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Биатлон
Пидгрушная: три года сердце не позволяло нормально тренироваться
Состав из трёх олимпийских чемпионок Сочи и трёхкратного призёра чемпионатов мира Анастасии Меркушиной по традиции выстрелил на главном старте сезона и завоевал бронзовые медали в эстафете.
Футбол
«Реал» потерпел второе поражение в Примере, уступив «Леванте»
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
Культура
Третьяковская галерея отмечает день рождения Малевича
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Хоккей
Заливщик льда встал в ворота «Каролины» в матче НХЛ с «Торонто»
По ходу субботнего гостевого матча травмы получили сразу два голкипера "Каролины", канадец Джеймс Раймер и чех Петр Мразек, В ворота в качестве срочной замены пришлось встать заливщику льда Эйрсу из Торонто, который пропустил два гола, но отразил восемь бросков, всего 42-й летний Эйрс провел на льду 28 минут 41 секунду.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Здоровье
Гарвардский ученый назвал три главных продукта для защиты сердца
Ученый Уильям В. Ли из Гарварда назвал три главных продукта, которые необходимо включить в рацион, чтобы обеспечить защиту сердечно-сосудистой системы.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Десна»: старт чемпиона
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».