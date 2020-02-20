Экономика

News.ruNews.ruГосдума приняла законопроекты по развитию малого бизнеса

ГД в первом чтении одобрила пакет законопроектов, которые призваны улучшить условия развития малого и среднего бизнеса. Первый документ закрепляет налоговый режим для малого бизнеса. Эта проверка предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН.
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Малому бизнесу может полегчать. Финансово – президент ТПП РФ

REGNUM21 февраля в 05:25

Дума одобрила в первом чтении отмену налоговой декларации для бизнеса на «упрощенке»

Коммерсантъ20 февраля в 09:33

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

ТАСС21 февраля в 00:44

Госдума приняла законопроекты по развитию малого бизнеса

News.ru20 февраля в 13:27

Для кого еще отменят декларации с 2021 года

ИА Клерк.Ру21 февраля в 02:17

Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации

Российская газета20 февраля в 07:18

Применяющим «упрощёнку» организациям могут разрешить не подавать налоговую декларацию

Парламентская газета20 февраля в 07:09
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Общество

Пять столичных отелей вошли в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide

Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020. Об этом сообщили в пресс-службе Мостуризма.
Вечерняя Москва 01:34
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
RT на русском вчера в 22:45
Энергетика

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
RT на русском 21 февраля в 11:55
Общество

Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США

Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
РИА Новости 01:23
Гаджеты

Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит

Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
iXBT.com вчера в 07:00
Экономика

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
РБК 20 февраля в 05:44
Общество

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Телепорт вчера в 18:30
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета вчера в 03:57
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

BFM.ru вчера в 03:17
Общество

DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта

По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
ТАСС 21 февраля в 06:12
Общество

Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы

После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
Известия вчера в 14:18
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
Происшествия

В Набережных Челнах шесть детей отравились хлором в бассейне

Посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане отравились хлором.
BFM.ru 02:55
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 21 февраля в 08:15
Происшествия

В Петербурге задержали бизнесмена, «похоронившего» мать в бочке

Следователи и сотрудники полиции Петербурга смогли оперативно найти и задержать мужчину, которого подозревают в убийстве своей матери и попытке скрыть ее тело в бочке на территории в Ленобласти.
REGNUM 20 февраля в 09:42
Происшествия

В Азове уволили главу газоснабжающей компании после взрыва газа в доме

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал уволить директора филиала газораспределительной организации в Азове после взрыва бытового газа в жилом доме города, в результате которого погибли два человека.
RT на русском 02:55
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском вчера в 02:05
Биатлон

Пидгрушная: три года сердце не позволяло нормально тренироваться

Состав из трёх олимпийских чемпионок Сочи и трёхкратного призёра чемпионатов мира Анастасии Меркушиной по традиции выстрелил на главном старте сезона и завоевал бронзовые медали в эстафете.
News.ru вчера в 11:15
Футбол

«Реал» потерпел второе поражение в Примере, уступив «Леванте»

РИА Новости вчера в 17:13
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Энергетика

Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться

Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
РИА Новости 00:00
Культура

Третьяковская галерея отмечает день рождения Малевича

Аргументы и Факты 00:44
Общество

Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники

Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Вечерний Волгоград вчера в 03:23
Хоккей

Заливщик льда встал в ворота «Каролины» в матче НХЛ с «Торонто»

По ходу субботнего гостевого матча травмы получили сразу два голкипера "Каролины", канадец Джеймс Раймер и чех Петр Мразек, В ворота в качестве срочной замены пришлось встать заливщику льда Эйрсу из Торонто, который пропустил два гола, но отразил восемь бросков, всего 42-й летний Эйрс провел на льду 28 минут 41 секунду.
РИА Новости 00:01
Политика

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
REGNUM вчера в 11:21
Здоровье

Гарвардский ученый назвал три главных продукта для защиты сердца

Ученый Уильям В. Ли из Гарварда назвал три главных продукта, которые необходимо включить в рацион, чтобы обеспечить защиту сердечно-сосудистой системы.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина требует два миллиона с фонда имени мужа

StarHit.ru 01:30
Шоу-бизнес

Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
ФАН вчера в 17:58
Футбол

«Шахтер» Донецк — «Десна»: старт чемпиона

Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 16:30
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