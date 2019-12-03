Общество

REGNUMREGNUMГосдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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Вячеслав Володин
Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.
— Вячеслав Володин, российский политикТелеканал 360° 07:30
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки
 в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки.
Государственная Дума РФ05:15

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Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

RT на русском06:53

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Коммерсантъ06:36

Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным

Парламентская газета05:24

Принят закон о введении электронных трудовых книжек

Российская газета05:38

У россиян появится возможность завести электронную трудовую книжку

Государственная Дума РФ05:15

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Известия06:17

Трудовые книжки россиян станут электронными с января 2020 года

Сахалин.Инфо01 декабря в 17:06
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