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Газета.Ru

Госдума приняла законы с санкциями за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 16 марта, приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, согласно которым будут ужесточены наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс
, которыми усиливается ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

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