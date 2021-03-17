Государственная дума на пленарном заседании в среду, 16 марта, приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, согласно которым будут ужесточены наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Об этом сообщает РИА "Новости".

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С чего всё началось Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс , которыми усиливается ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Государственная Дума РФ 05:10