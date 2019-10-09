Политика

ИзвестияИзвестияГосдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой. Об этом заявила советник спикера Думы Анастасия Кашеварова.
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Советник Володина сообщила о приостановке поездок депутатов в США

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Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за допроса Юмашевой

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Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений

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В Госдуме ждут от американских властей извинений из-за инцидента с Юмашевой

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Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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