Политика

ИнтерфаксИнтерфаксГосдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки
 в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.
Государственная Дума РФ07:32

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Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Российская газета08:05

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о признании экстремизмом отчуждение части территории России

Эхо Москвы09:04

Госдума приняла закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

Коммерсантъ08:39

Госдума одобрила запрещающий сомневаться в статусе Крыма закон

Русская Планета09:51

Госдума приравняла к экстремизму отчуждение территории России

РЕН ТВ07:48

Госдума приняла закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

ТАСС07:36

Госдума приняла закон о приравнивании призывов к отчуждению территорий к экстремизму

Парламентская газета07:40
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Экономика

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
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Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
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Общество

Власти Москвы опровергли сообщения о вспышке COVID в июне

Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске заболеваемости коронавирусом, который якобы произошел в июне.
РБК 07:35
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Политика

Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина

В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
Znak.com 06:14
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
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Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

RT на русском 10:02
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
Piter.tv 08:46
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Футбол

«Худший „Зенит“ в новейшей истории»: Уткин раскритиковал чемпиона РПЛ

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о "Зените", который стал чемпионом России в сезоне-2019/20.
РИА Новости 09:26
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Армия и оружие

Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник

Discover24 вчера в 03:02
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Здоровье

В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19

Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
Lenta.ru 08:55
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Футбол

Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Известия 08:42
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Общество

В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом

Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru 09:30
Финансы

В долларе увидели угрозу для мировой экономики

Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Происшествия

Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Lenta.ru 09:23
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Общество

Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене

Газета.Ru 10:04
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Политика

Дерипаска высказался против расширения Москвы

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
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Шоу-бизнес

Решетова улетела во Францию на частном самолете

В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
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Общество

Суд арестовал бренды Natura Siberica

Суд арестовал 65 товарных марок косметической компании Natura Siberica на 4,5 миллиарда рублей по иску предприятия «Эн+ Рециклинг», входившего в En+, основанную Олегом Дерипаской.
BFM.ru 08:50
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Политика

Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
9,4K
Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
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Общество

В Москве объявили программу общегородского выпускного в Парке Горького

Москва. Северо-Запад 06:24
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Армия и оружие

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ

Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
Актуальные Новости 10:13
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