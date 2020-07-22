с чего всё началось

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.

Политика Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.

Политика Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. 85

Футбол Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак» Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 169

Общество В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.

Финансы В долларе увидели угрозу для мировой экономики Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса. 3

Политика Дерипаска высказался против расширения Москвы Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. 2

Происшествия Захвативший заложников в Луцке задержан Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. 370

Шоу-бизнес Решетова улетела во Францию на частном самолете В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве. 37

Общество Суд арестовал бренды Natura Siberica Суд арестовал 65 товарных марок косметической компании Natura Siberica на 4,5 миллиарда рублей по иску предприятия «Эн+ Рециклинг», входившего в En+, основанную Олегом Дерипаской. 70