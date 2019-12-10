Экономика
Вечерняя МоскваГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
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Общество
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Происшествия
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Путин рассказал, что до трех часов ночи по московскому времени в Париже обсуждал с Зеленским ситуацию с возможным преследованием жителей ЛНР и ДНР, и еще обратил внимание на то, что до сих пор не принят закон об амнистии.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Политика
Аваков рассказал, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на переговорах
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA по России
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
Общество
Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
Кино
Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года
Политика
Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией
После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Политика
Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов, помогли найти место захоронения его брата, погибшего во время блокады Ленинграда.
Политика
Украина допустила срыв договоренностей «нормандского саммита»
Загороднюк отметил, что на саммите была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которых должна являться территориальная целостность Украины и принцип «безопасность, суверенитет и территориальная целостность — в первую очередь».
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Интернет
В Gmail стало возможно пересылать несколько цепочек писем
Американская корпорация Google объявила, что теперь электронная почта Gmail позволяет прикреплять к сообщению в качестве вложения сразу несколько предыдущих писем или цепочек писем.
Политика
Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений.
Шоу-бизнес
Друг Петросяна назвал его молодую супругу Несмеяной
Писатель-сатирик Георгий Териков, который дружит с Евгением Петросяном, выдумал прозвище "Несмеяна" для его новой жены Татьяны Брухуновой.
Политика
Путин призвал уменьшать количество пластиковой посуды
Президент РФ Владимир Путин призвал к сокращению количества пластиковой посуды.
Экономика
Госдума одобрила в I чтении законопроект о защите инвестиций
«Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.