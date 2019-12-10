Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.

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Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Путин рассказал, что до трех часов ночи по московскому времени в Париже обсуждал с Зеленским ситуацию с возможным преследованием жителей ЛНР и ДНР, и еще обратил внимание на то, что до сих пор не принят закон об амнистии.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.

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Спорт Путин отреагировал на решение WADA по России Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.

Общество Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Политика Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.

Политика Украина допустила срыв договоренностей «нормандского саммита» Загороднюк отметил, что на саммите была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которых должна являться территориальная целостность Украины и принцип «безопасность, суверенитет и территориальная целостность — в первую очередь».

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Интернет В Gmail стало возможно пересылать несколько цепочек писем Американская корпорация Google объявила, что теперь электронная почта Gmail позволяет прикреплять к сообщению в качестве вложения сразу несколько предыдущих писем или цепочек писем.

Политика Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2» Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений.