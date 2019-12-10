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Спорт ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.

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