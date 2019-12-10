Экономика

ТАССТАССГосдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБК07:54

Госдума во II чтении продлила срок выравнивания энерготарифов в ДФО на год

ТАСС06:40

«Заморозку» накопительной пенсии продлили на год

Газета.Ru06:02

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газета06:02

Законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2020 г. принят во втором чтении ГД

Агентство Москва05:48

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ06:22

ГД приняла закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии на год

РИА Новости05:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика

Аваков: «Зеленский сорвался на Лаврова»

Глава МВД Украины Арсен Аваков, побывавший в Париже в составе украинской делегации, явно не терял времени зря.
Rusvesna.su 08:10
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

РИА Новости 08:55
Спорт

Путин попросил у правозащитников поддержки в сфере спорта

Президент РФ Владимир Путин попросил у членов Совета по правам человека в РФ поддержки в сфере спорта.
РИА Новости 08:10
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31
Политика

Путин предупредил об угрозе геноцида в Донбассе

Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с Россией чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик.
BFM.ru 09:06
Политика

Глава СПЧ заявил, что брошенный в полицию стаканчик не должен приводить в тюрьму

Совет по правам человека выступает за соразмерность наказания участниками несогласованных акций в Москве, которые в СПЧ охарактеризовали как массовые беспорядки.
Интерфакс 08:47
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU 08:22
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 08:23
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Футбол

«Нужно слушать по-настоящему, иначе я могу делать все сам». Клопп разозлился из-за переводчика на пресс-конференции

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп раскритиковал работу переводчика на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Sportbox.RU 07:44
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Гаджеты

AOC представила новые изогнутые мониторы в линейке G2

AOC представляет два новых сверхшироких (21:9) игровых монитора с диагональю 86,3 см (34 дюйма) в новой линейке G2.
IT-World 06:46
Шоу-бизнес

Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой

Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
7Дней.ру 05:30
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Кино

Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»

Культуромания вчера в 09:30
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 05:48
Технологии

«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов

«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Актуальные Новости 04:30
Хоккей

Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»

Матч ТВ 05:05
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьеры

РБК 07:18
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Росбалт 01:14
Политика

В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
РИА Новости 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное