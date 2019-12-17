Энергетика
РИА НовостиГосдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму
Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
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с чего всё началось
В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".ТАССвчера в 06:31
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