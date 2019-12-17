Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму

В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".
ТАССвчера в 06:31

Подробнее о событии

Госдума продлила регулирование тарифов на газ в Крыму и Севастополе

Дума ТВ02:56

Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

РИА Новости03:02

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

Российская газета02:44

Госдума продлила особые нормы установки тарифов на газ в Крыму

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ForPost01:20

В Госдуме одобрили поэтапное повышение тарифов на газ для Крыма

Московский Комсомолецвчера в 12:14

Богатым – обоснованный тариф, малообеспеченным – льготы

Независимая газета15 декабря в 13:00
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Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

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Общество

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В нефтепроводе «Дружба» обнаружили смертельно опасное вещество

Вещество, которое попало в нефтепровод «Дружба» в апреле 2019 года и стало причиной загрязнения экспортируемой нефти, оказалось четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном, сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, проведенных по заказу Минэнерго и «Транснефти».
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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
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Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
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В Кремле назвали главное событие 2019 года

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Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

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Ранее сообщалось, что на космодроме Куру во Французской Гиане прошел успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками.
Аргументы и Факты 10:01
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В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
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Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

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Политика

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REGNUM 08:28
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РБК 08:24
Политика

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Как сообщили британские СМИ, известный своими нестандартными имиджевыми ходами Джонсон категорически запретил министрам своего кабинета появляться на предстоящем в конце января 2020 года Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Российская газета 08:28
Общество

В Домодедово задержали около 40 граждан Израиля

По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт Домодедово 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ.
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В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

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В России хотят уволить 25 млн человек

В России предложили уволить 25 млн человек.
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Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину

Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС.
РБК 06:42
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Потеря веса снижает риск развития рака молочной железы

Результаты показали, что у женщин с устойчивой потерей веса риск развития рака молочной железы был ниже, чем тех, у которых вес оставался стабильным.
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Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
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