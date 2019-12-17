Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму

В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".
ТАССвчера в 06:31

Подробнее о событии

Госдума продлила особые нормы установки тарифов на газ в Крыму

REGNUM05:21

Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

РИА Новости03:02

Госдума продлила регулирование тарифов на газ в Крыму и Севастополе

Дума ТВ02:56

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

Российская газета02:44

Цены на газ в Крыму будут повышаться по-особому

ForPost01:20

В Госдуме одобрили поэтапное повышение тарифов на газ для Крыма

Московский Комсомолецвчера в 12:14

Богатым – обоснованный тариф, малообеспеченным – льготы

Независимая газета15 декабря в 13:00
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Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
РИА Новости 12:43
Политика

Сенатский комитет одобрил «санкции из ада» против России

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада".
Вести.Ru 12:09
Политика

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа

Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Евразия Daily вчера в 19:14
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК 11:11
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Футбол

Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»

Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Вести.Ru 12:46
Футбол

«Барселона» и «Реал» назвали составы на матч чемпионата Испании

Газета.Ru 12:35
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Общество

Верховный суд объяснил правила привлечения наследников по долгам

Субсидиарная ответственность наступает в связи с причинением вреда имущественным правам кредиторов и в этом смысле не отличается от ответственности по другим долгам, пишут судьи ВС. Нет оснований считать, что обязанность возместить убытки из-за привлечения к субсидиарной ответственности связана с личностью наследодателя.
Ведомости 12:07
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Политика

Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов

Похищение Цемаха В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха.
ТАСС 09:24
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс 10:40
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Общество

Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

В Москве в среду был установлен температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, сообщили в столичном метеобюро.
Интерфакс 13:05
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Происшествия

«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Вести.Ru 07:41
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
Российская газета 12:52
Армия и оружие

Начальники генштабов России и США встретились в Берне

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
Известия 11:41
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

Российское Минобороны опровергло сообщения о том, что в небе над Ираном пролетел российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М, передает «РИА Новости».
РБК 11:49
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 11:12
Общество

Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Вести.Ru 09:18
Здоровье

Кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы

В минувшие выходные и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что повышение температуры связано с поступлением очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.
Новые Известия 12:35
Политика

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Газета.Ru 08:24
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