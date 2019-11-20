Экономика
News.ruГосдума продлила приостановку выплат по советским вкладам
Государственная дума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон о продлении приостановки выплат компенсаций по сбережениям, помещённым в Сбербанк СССР до 20 июня 1991 года. Как передаёт ТАСС, документ продлевает приостановку выплат до 1 января 2023 года.
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Госдума приняла закон о продлении моратория на возврат советских вкладов до 2023 года
Парламентская газета07:56
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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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Переговоры с частными клиниками о прекращении проведения абортов провело министерство здравоохранения Самарской области, 19 ноября сообщает новостной портал 63.ru.
Красная весна вчера в 12:56
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Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию
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Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
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Коммерсантъ 19:21
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Вчера облправительство сообщило, что финансовая модель строительства аэропорта «Омск-Федоровка» успешно прошла второй этап ранжирования новых проектов, претендующих на включение в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
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Президент России Владимир Путин назвал варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти и газа с точки зрения влияния на экологию.
РБК 18:44
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
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Заксобрание в 1-м чтении одобрило бюджет Иркутской области на 2020 год
Законодательное собрание Иркутской области на сессии 20 ноября в первом чтении одобрило бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ИрСити 07:08
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
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Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз
В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
URA.Ru вчера в 05:00
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Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже
Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
Евразия Daily 08:31
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт 20:00
Политика
В Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
Посольство РФ прокомментировало территориальные претензии Эстонии и подчеркнуло, что в 2014 году Эстония отказалась от них, сообщается на сайте дипмиссии.
Life.ru 16:39
Общество
Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google
«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Коммерсантъ 05:29
Технологии
Запущен игровой сервис Google Stadia
Игровой сервис Google Stadia заработал 19 октября, он позволяет пользователям запускать игры на удаленных серверах.
Sibnet Новости вчера в 08:57
Футбол
«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
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Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
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В МИД России прокомментировали удары Израиля по территории Сирии
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32