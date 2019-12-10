Экономика

ТАССТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Читать в источнике
Комментировать94

Подробнее о событии

Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 05:42

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газетавчера в 06:31

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газета10 декабря в 06:02

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новостивчера в 06:05

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБК10 декабря в 07:54

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ10 декабря в 06:22

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москвавчера в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

RT на русском 01:01
Происшествия

В Петербурге задержали напавших на 18-летнюю девушку из-за ориентации

В Санкт-Петербурге задержали группу парней, которые напали на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее ориентации.
Lenta.ru 04:50
Политика

Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 03:11
Общество

Каждая шестая российская семья стала хуже питаться

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже на последний год. Об этом говорится в исследовании Росстата.
ФедералПресс 05:33
Происшествия

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Газета.Ru 02:59
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Происшествия

ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
РБК 05:53
Экономика

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
РИА Новости вчера в 07:17
Кино

Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

ФАН вчера в 20:01
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

РИА Новости 03:42
Политика

Порошенко: «Мне 54 года, и я не…»

Выступая с трибуны Верховной рады в ходе обсуждения законопроекта о продлении особого статуса Донбасса, экс-президент Украины Петро Порошенко вспомнил про лохов, Минские соглашения и Владимира Путина.
Rusvesna.su 05:22
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Космос

На окраине Вселенной обнаружили гигантскую «фабрику звезд»

Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal. Пыльные звездообразующие галактики — самые активные "фабрики звезд" во Вселенной.
РИА Новости 05:01
Политика

Захарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях, произошедших в тональности переговоров с украинской делегацией.
Российская газета вчера в 22:25
Общество

Россияне массово испугались увольнений

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Известия вчера в 18:28
Гаджеты

Самый необычный смартфон 2018 года вскоре получит преемника

iXBT.com 04:04
Биатлон

Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР

Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
REGNUM 04:23
Политика

В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
РБК 06:03
Гаджеты

Представлен Samsung Galaxy A51 — новый хит корейского гиганта

iXBT.com 04:49
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие

Партия модернизированных Т-80БВМ поступила в войска

АО «Омсктрансмаш», входящее в НПК «Уралвагонзавод», выполнило масштабный государственный оборонный заказ по поставке модернизированных танков Т-80БВМ.
ТК Звезда 04:45
Здоровье

Калининградский хоспис переехал, его помещения отдали гериатрии

Новый Калининград.Ru 04:32
Политика

МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Газета.Ru 05:39
Происшествия

Пропавший российский катер нашли около Японии

Мосмонитор вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Газета.Ru вчера в 11:46
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл на выезде испанскому «Атлетико» в матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Общество

Какие города названы самыми комфортными для жизни в России

Названы самые комфортные и доступные для покупки жилья города России. Рейтинг составил институт территориального развития «Урбаника».
Пятый канал 10 декабря в 22:31
Финансы

Рублёвые сделки за рубежом обогнали внутрироссийские

Внебиржевые операции с рублём за пределами РФ выросли за три года на 84% и обогнали торговлю рублём на территории страны в два раза.
News.ru 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное