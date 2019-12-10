Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Общество Каждая шестая российская семья стала хуже питаться В каждой шестой семье в России стали питаться хуже на последний год. Об этом говорится в исследовании Росстата.

Общество Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости» В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".

Экономика Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.

Политика Порошенко: «Мне 54 года, и я не…» Выступая с трибуны Верховной рады в ходе обсуждения законопроекта о продлении особого статуса Донбасса, экс-президент Украины Петро Порошенко вспомнил про лохов, Минские соглашения и Владимира Путина.