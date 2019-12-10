Экономика
ТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г
Агентство Москвавчера в 05:30
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