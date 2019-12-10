Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
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