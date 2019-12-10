Экономика
News.ruГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.
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Законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2020 г. принят во втором чтении ГД
Агентство Москвавчера в 05:48
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