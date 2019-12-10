Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
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Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новостивчера в 06:05

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газетавчера в 06:31

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москвавчера в 05:30

Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 05:42

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБК10 декабря в 07:54

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ10 декабря в 06:22

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газета10 декабря в 06:02
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Lenta.ru вчера в 20:10
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Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия вчера в 11:03
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Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США

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Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения

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Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

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"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
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