Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

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