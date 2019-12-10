Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
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Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г
Агентство Москвавчера в 05:30
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