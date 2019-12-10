Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Происшествия Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай На 30-м году жизни умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай. Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.

Общество Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута» В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".

Общество Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения 26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.

Политика МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.

Политика В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма» Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Политика Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.

Здоровье Суд приостановил деятельность сыктывкарского WOK&ROLL Фото pixabay.com Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми, постановлением Сыктывкарского суда на 90 суток приостановлена деятельность предприятия общественного питания ООО "Вокэндролл" (WOK & ROLL) по адресу г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 114.

Гаджеты Huawei выпустит собственную операционную систему Компания Huawei Technologies намерена с 2020 года производить установку собственной операционной системы Harmony OS на большую часть своих устройств.

Политика Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.

Космос В России появится национальный Центр малых небесных тел О проекте, как сообщает «РИА Новости», рассказал начальник Информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института Роскосмоса ЦНИИМаш Игорь Бакарас.