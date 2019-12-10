Экономика

ТАССТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

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В России снова национализировали часть пенсии

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Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 г

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РИА Новостивчера в 05:39
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В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

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Согласно предложенной поправке, «лекарственные препараты для медицинского применения, произведённые до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности».
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Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

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Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и программных обеспечений (ПО) в государственных учреждениях и общественных организациях, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
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Не менее 48 человек пострадали в результате атаки на медицинское учреждение возле американской авиабазы Баграм в Афганистане.
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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В Екатеринбурге горит цех Уральского завода лакокрасочных изделий

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Изучив результаты онлайн-продаж более 15 тыс. автомобилей, аналитики Autospot.ru назвали самые популярные и непопулярные комплектации российских бестселлеров.
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Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

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В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока-2»

В проект оборонного бюджета США на 2020 год включили санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток .
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Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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