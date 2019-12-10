Экономика
ТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г
Агентство Москвавчера в 05:30
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Политика
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Как сообщало ИА REGNUM, опрос показал, что 68% жителей России считают нужными поправки к Конституции, тогда как 17% полагают, что менять в ней ничего не нужно.
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Экономика
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Глава ФНС Михаил Мишустин опять заявил о том, что отчетность по УСН отменяют. На этот раз он назвал срок - 1 июля 2020 года.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Космос
Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов
Ранее сообщалось, что коллектив российских научных институтов и центров признал безопасным и эффективным способ уничтожения угрожающего Земле астероида с помощью запуска к нему ядерного устройства.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт того, что российский журналист въехал на территорию Украины.
Общество
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Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Общество
Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time
Общество
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Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
Экономика
Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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В Приамурье мать до смерти закормила младенца сухим заменителем молока
С дня рождения девочки мать вместо грудного молока или адаптивного детского питания кормила малышку смесью из воды и заменителя молока.