Экономика

ТАССТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБК10 декабря в 07:54

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газетавчера в 06:31

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москвавчера в 05:30

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новостивчера в 06:05

Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 05:42

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ10 декабря в 06:22

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газета10 декабря в 06:02
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
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Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Коммерсантъ 03:27
Политика

В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:20
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Политика

В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского» саммита

Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "Нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
РИА Новости 03:37
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru вчера в 04:39
Футбол

Черчесов: ещё в «Спартаке» рекомендовали Дзюбе чаще ходить в спортзал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал физическую форму капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.
Чемпионат 04:20
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент собирается проехать по мосту на поезде.
Lenta.ru 04:15
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
РИА Новости 01:42
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

Газета.Ru вчера в 00:21
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

РБК 01:31
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
Политика

В Кремле не планируют менять Конституцию РФ

Как сообщало ИА REGNUM, опрос показал, что 68% жителей России считают нужными поправки к Конституции, тогда как 17% полагают, что менять в ней ничего не нужно.
REGNUM 04:32
Политика

Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Lenta.ru 04:30
Экономика

Назван срок отмены отчетности по УСН

Глава ФНС Михаил Мишустин опять заявил о том, что отчетность по УСН отменяют. На этот раз он назвал срок - 1 июля 2020 года.
ИА Клерк.Ру 01:31
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Космос

Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов

Ранее сообщалось, что коллектив российских научных институтов и центров признал безопасным и эффективным способ уничтожения угрожающего Земле астероида с помощью запуска к нему ядерного устройства.
РИА Новости 03:44
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Политика

Сенат США признал Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, является ли Россия спонсором терроризма.
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК вчера в 07:22
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Политика

В Кремле назвали позитивным факт посещения российским журналистом Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт того, что российский журналист въехал на территорию Украины.
ФАН 04:06
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

Форпост Северо-Запад вчера в 08:33
Общество

Ученые рассказали об опасности дневного сна

Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
РИА Новости вчера в 23:23
Экономика

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Интерфакс 10 декабря в 05:57
Происшествия

В Приамурье мать до смерти закормила младенца сухим заменителем молока

С дня рождения девочки мать вместо грудного молока или адаптивного детского питания кормила малышку смесью из воды и заменителя молока.
Что происходит вчера в 15:31
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