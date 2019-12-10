Экономика

ТАССТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Госдума продлила заморозку пенсий

URA.Ru06:27

Законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2020 г. принят во втором чтении ГД

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Коммерсантъ06:22

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Глава РФ назвал это решение политическим. Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России.
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