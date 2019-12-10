Экономика
ТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Происшествия
В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью
Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Религия
Новая православная жемчужина Латвии: как в Юрмале храм возрождали
Православный храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Юрмале, 1910 год Среди благотворителей, пожертвовавших на строительство церкви немалые суммы, например, была Мария Николаевна Мансурова, бывшая фрейлина императорского двора, мать сестер-основательниц Рижского женского монастыря.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Культура
Ходченкова и Гагарина снимутся в музыкальной сказке «Летучий корабль»
Светлана Ходченкова и Полина Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль" режиссера Оксаны Карас, сообщил продюсер фильма Алексей Учитель на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака
Даже небольшое количество алкоголя (например, один напиток в день в течение 10 лет) увеличивает вероятность возникновения рака на 5%, пишет MedicalXpress.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X
Компания Isuzu объявила старт продаж обновленной версии рамного внедорожника Isuzu MU-X.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Глава РФ назвал это решение политическим. Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России.
Шоу-бизнес
Золотыми панталонами Полина Гагарина удивила зрителей «Песни года»
Из-под тонких нитей бахромы на платье Полины Гагариной выглядывали панталоны золотого цвета.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Общество
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни
Армия и оружие
Украина испытала БТР с «прозрачной» броней
На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Гаджеты
Пять новых моделей iPhone от Apple будут представлены в 2020 году
Американская компания Apple планирует представить в будущем году сразу пять новых моделей iPhone.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Экономика
Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%
Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.