Экономика

ТАССТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газетавчера в 06:02

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газета06:31

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москва05:30

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости06:05

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

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Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъвчера в 06:22

Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС05:42
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