Экономика

ТАССТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 05:42

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газета10 декабря в 06:02

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москвавчера в 05:30

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новостивчера в 06:05

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБК10 декабря в 07:54

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ10 декабря в 06:22

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газетавчера в 06:31
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
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Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

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Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
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Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

ТАСС 01:17
Происшествия

Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей

RT на русском вчера в 10:17
Экономика

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
РИА Новости вчера в 20:19
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
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«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила киностудия Warner Bros.
ТАСС вчера в 19:52
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Появилось видео силового приема Овечкина против судьи в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:2. В ходе матча капитан победителей россиянин Александр Овечкин столкнулся с судьей.
РБК 00:03
Политика

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы.
Газета.Ru 00:23
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В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Четверть россиян со страхом ждут увольнения

Как пишут "Известия", ссылаясь на исследование HeadHunter, меньше всего риски увольнения в сфере науки и образования.
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК вчера в 14:13
Футбол

Александр Медведев назвал поражение «Зенита» в ЛЧ «фиаско»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о проигрыше команды «Бенфике» и ее вылете из Лиги чемпионов.
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Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста, если сделать российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
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Представлен супербюджетный смартфон Nokia C1 на Android 9 Go

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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Сегодня суд изберет меру пресечения для Евгения Тефтелева

Сегодня, 12 декабря, Центральный районный суд Челябинска изберет меру пресечения для бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого подозревают в получении взятки.
Урал-пресс-информ 00:32
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