Экономика

ТАССТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС05:42

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъвчера в 06:22

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москва05:30

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости06:05

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБКвчера в 07:54

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газета06:31

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газетавчера в 06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Общество

В Москве сегодня простятся с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым

Эхо Москвы 16:03
Наука

Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше

Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.
Anonsens 09:52
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа

В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
RT на русском 16:20
Интернет

Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

Антивирусная компания ESET провела исследование привычек россиян в интернете и рассказала, чем опасно использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей.
РИА Новости 13:45
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста вчера в 23:30
Политика

В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

URA.Ru 14:31
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Vologda-poisk.ru 08:39
Кино

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

Киностудия Warner Bros. назвала дату выхода четвертой части фильма «Матрица»: премьера запланирована на 21 мая 2021 года, сообщает Variety.
РБК 17:49
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости 17:46
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Коммерсантъ 13:57
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices 09 декабря в 04:10
Гаджеты

Apple запустила акцию «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone»

Компания Apple запустила новогоднюю акцию под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
ITZine.ru 10:10
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон в дерзком мини cверкнула опасным декольте

Комсомольская правда 09:46
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Известия 04:07
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Армия и оружие

Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету

Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
N+1 08:22
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Metaratings 17:07
Хоккей

Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
ProstoProSport 03:24
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Политика

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ 13:02
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растет на торгах

Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Московский Комсомолец 08:01
Общество

Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector

В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
RT на русском 15:30
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Футбол

Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
Советский спорт 02:06
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Космос

Астрономы обнаружили на чужих планетах запасы воды

В результате выяснилось, что вода есть на многих планетах, только в меньших объемах.
Pravda.Ru 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное