Экономика
ТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Футбол
Динамо (Загреб) — Манчестер Сити 1:4
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Происшествия
Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже
Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Футбол
Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Шахтером»
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и итальянской «Аталанты» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Армию России пополнили 50 тысяч контрактников в 2019 году
Службу по контракту выбрало более 14 тысяч молодых офицеров в 2019 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
Общество
В Канаде совершил полет первый электрический самолет
Отмечается, что в ближайшее время компания запустит процесс сертификации двигательной системы, оснащая самолеты такого рода электродвигателями.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Игры
Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года
Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
Политика
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Гаджеты
Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения
Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
Гаджеты
AnTuTu опубликовали ТОПы самых мощных смартфонов
С небольшим отрывом от лидера расположился OnePlus 7T, у которого показатель 482 881 баллов.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Общество
Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой
Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».