Экономика
ТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Транспорт
Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области.
Футбол
«Динамо» Киев — «Лугано»: зацепиться за шанс
Киевское «Динамо» 12 декабря принимает «Лугано», предлагаем свой вариант прогноза.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Технологии
Найден способ защитить осетра от браконьеров
Учёные предложили метод, который поможет отличить икру и филе осетровых рыб из аквакультуры от икры и филе их диких сородичей.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Здоровье
В онкодиспансер Бурятии поступило современное оборудование
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Политика
Парламент Израиля утвердил самороспуск и назначил новые выборы
Парламент Израиля (Кнессет) принял решение о самороспуске и назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года, сообщает в четверг, 12 декабря, Reuters.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Общество
Медики рассказали о причине смерти Лужкова
Причиной смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стали проблемы с сердцем.
Общество
Четверть россиян боятся увольнения
Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Армия и оружие
Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.