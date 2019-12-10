Экономика

АрбузАрбузГосдума продлила заморозку накопительной части пенсий

Депутаты Госдумы РФ сегодня, 10 декабря, продлили заморозку накопительной части пенсий. Соответствующий правительственный законопроект был принят сегодня в третьем чтении. Напомним, замораживать накопительную часть пенсий в России начали с 2014 года.
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Агентство Москвавчера в 05:32

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РИА Новостивчера в 05:39
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Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить

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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
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