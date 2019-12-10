Экономика

АрбузАрбузГосдума продлила заморозку накопительной части пенсий

Депутаты Госдумы РФ сегодня, 10 декабря, продлили заморозку накопительной части пенсий. Соответствующий правительственный законопроект был принят сегодня в третьем чтении. Напомним, замораживать накопительную часть пенсий в России начали с 2014 года.
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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС05:42

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газетавчера в 06:02

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

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РИА Новости06:05

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБКвчера в 07:54

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъвчера в 06:22

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газета06:31
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Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания

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Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
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Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

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Сенат США обсуждает законопроект, который потребует от американского госсекретаря Майкла Помпео решения о внесении России в список стран — спонсоров терроризма.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.
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Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.
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В Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности

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Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе

Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что актриса навсегда останется парализованной.
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Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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Эксперт туриндустрии назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции

Часть путешественников выберет альтернативные Турции направления отдыха после введения в стране налога на проживание для туристов.
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