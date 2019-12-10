Экономика
АрбузГосдума продлила заморозку накопительной части пенсий
Депутаты Госдумы РФ сегодня, 10 декабря, продлили заморозку накопительной части пенсий. Соответствующий правительственный законопроект был принят сегодня в третьем чтении. Напомним, замораживать накопительную часть пенсий в России начали с 2014 года.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Глава Пентагона встревожился из-за сближения России и Турции
Руководство военного ведомства США обеспокоено ввиду растущего партнерства России и Турции, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Авто
Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания
По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
Политика
Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций
Присутствующий на встрече режисер Александр Сокуров попросил Путина провести встречу с молодыми людьми, которые находятся в заключении и под следствием за выражение протеста.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Экономика
Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году
Реальная зарплата россиян в 2020 году может увеличиться на 2,5%. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве России.
Политика
В Крыму построили новую дачу, предположительно, для Владимира Путина
«Проект» поговорил с рабочими на закрытом объекте, которые утверждают, что отдыхать там будет президент Владимир Путин, который известен своей любовью к дзюдо и хоккею.
Политика
Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России
Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
Здоровье
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
Помпео примет решение о внесении России в список спонсоров терроризма
Сенат США обсуждает законопроект, который потребует от американского госсекретаря Майкла Помпео решения о внесении России в список стран — спонсоров терроризма.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на слухи о женитьбе
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Общество
В Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что актриса навсегда останется парализованной.
Шоу-бизнес
Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Путешествия
Эксперт туриндустрии назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции
Часть путешественников выберет альтернативные Турции направления отдыха после введения в стране налога на проживание для туристов.