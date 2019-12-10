Депутаты Госдумы РФ сегодня, 10 декабря, продлили заморозку накопительной части пенсий. Соответствующий правительственный законопроект был принят сегодня в третьем чтении. Напомним, замораживать накопительную часть пенсий в России начали с 2014 года.

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Авто Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.

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Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.