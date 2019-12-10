Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты граждан с 2014-го идут на страховую часть — на выплаты сегодняшним пенсионерам. Эта норма была принята до 2021 года. Теперь «заморозку» продлили до 2022 года включительно.

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии до 2022 года

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