Экономика
Кубань 24Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии до 2022 года
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты граждан с 2014-го идут на страховую часть — на выплаты сегодняшним пенсионерам. Эта норма была принята до 2021 года. Теперь «заморозку» продлили до 2022 года включительно.
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