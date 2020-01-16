Это поддержка парламента… Рекорд поддержки вы не побили, самая большая поддержка была оказана нашему президенту парламентом Владимиру Путину, 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка сегодня парламента серьезная вам.

Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства. Что думают о новом премьере кировские политики, вы можете почитать здесь.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Политика Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Политика Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Политика Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Футбол «Тамбову» запретили регистрацию новых игроков РФС запретил "Тамбову" регистрировать новых футболистов. Это решение было принято после заседания палаты по разрешению споров РФС.

Здоровье Россияне стали меньше пить и курить «Не менее 60 процентов в состояние здоровья вносит сам человек: то, как он двигается, чем дышит, как питается, как противостоит стрессу, и то, как он подвержен таким вредным привычкам, как злоупотребление алкоголем и курение», — отметила и.о. главы Минздрава, подчеркнув, что россияне стали больше двигаться и заниматься спортом.

Кино Мединский заявил о фантастических успехах отечественного кино Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил о фантастических успехах российского кино в прокате страны.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине» Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.

Здоровье Изменен порядок оказания медпомощи по гериатрии Поправки в Порядок оказания медпомощи по профилю "гериатрия", едва вступив в силу, уже вызвали бурное обсуждения в социальных сетях.

Политика Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.