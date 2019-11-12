с чего всё началось

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Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

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Авто KIA показала первые изображения новой Optima Сегодня KIA Motors представила первые официальные изображения нового поколения седана KIA K5 в исполнении для домашнего рынка Кореи.

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Армия и оружие Российский корабль-шпион прорвался к берегам Америки Обнаружили его уже у самой Америки. Несколько дней "Янтарь" простоял у берегов Тринидад и Тобаго, а затем в воскресенье утром ушел в океан.

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Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.

Футбол Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду Футболисты итальянского «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду, который в матче 12-го тура против «Милана» (1:0) после своей замены отправился в раздевалку.

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