с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Общество «Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик «Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Авто Технические характеристики SsangYong Korando EV раскрыли в Сети В Сети появилась информация о технических характеристиках электрической модификации кроссовера SsangYong Korando EV, который должен дебютировать в 2021 году.

Происшествия Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.

Спорт Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта Риди в интервью RFI заявил, что ВАДА провело работу по изучению данных московской антидопинговой лаборатории и выявили манипуляции, что "видно воочию".

Общество Ямальский экс-сенатор останется без гражданства Кипра Бывший сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев может лишиться гражданства Кипра наряду с другими олигархами.

Политика Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Происшествия СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.

Общество Школьники смогут выбрать иностранный язык для сдачи обязательного ЕГЭ На обязательном ЕГЭ по иностранному языку ученикам предложат выбрать из пяти языков, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Армия и оружие НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.