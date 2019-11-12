с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Здоровье Из юрьевецкой больницы уволились семь врачей Заявление об увольнении по собственному желанию написали семь врачей владимирской городской больницы №6, расположенной в микрорайоне Юрьевец.

Происшествия В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Политика Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном» 11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.

Спорт Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Общество Сестры Кардашьян на церемонии People’s Choice Awards 2019 В Санта-Монике на днях прошла ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, сообщает storinka.com.ua.

Политика Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом» Бывший боливийский лидер Эво Моралес прокомментировал передачу президентских полномочий оппозиционному сенатору Жанин Аньес.

Хоккей Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Армия и оружие Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели В ближайшие несколько недель первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным планирующим блоком "Авангард" заступят на опытно-боевое дежурство.

Политика Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Экономика РБК: 10 крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.

Шоу-бизнес 45-летнюю певицу Натали поздравляют с четвертой беременностью Фотографии, которые почти сутки назад опубликовала популярная певица Натали в своем блоге, вызвали переполох у ее подписчиков.

Политика Правительство Молдавии отправили в отставку Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.

Футбол Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне» Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.

Происшествия Семь человек погибли из-за взрыва у здания МВД Афганистана в Кабуле Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).