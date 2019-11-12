Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе
.
Государственная Дума РФвчера в 06:47

Подробнее о событии

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга»

Коммерсантъвчера в 10:10

Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Российская газетавчера в 08:00

Госдума сегодня рассмотрит законопроект об отмене банковского роуминга

Татар-информвчера в 00:00

Госдума одобрила в первом чтении отмену «банковского роуминга»

RT на русскомвчера в 07:01

В России планируют отменить «банковский роуминг»

Государственная Дума РФвчера в 06:47

Госдума отменяет внутрибанковский роуминг

REGNUMвчера в 06:47

Госдума приняла в I чтении законопроект об отмене «банковского роуминга»

ТАССвчера в 07:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:25, Ашберн
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Экономика

Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году

Доходность российского рынка акций для инвесторов оказалась в 2019 году выше, чем других подобных мировых рынках.
Forbes 01:17
Политика

МИД: РФ приветствует решение Мексики предоставить Моралесу убежище

Россия приветствует решение мексиканских властей предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу.
Российская газета 01:17
Политика

В МИД России заявили о готовности принять нового посла США

8 ноября Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень.
Известия 02:19
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

RuNews24.ru вчера в 10:38
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском 11 ноября в 22:03
Общество

Сотрудница Госдепа США похвасталась фальшивым снимком на обложке Time

Сотрудница Госдепартамента США Мина Чан приукрасила свои достижения снимком на обложке журнала Time, который оказался поддельным.
REGNUM 00:44
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Общество

В горадминистрации обсудили подготовку Саратова к зиме

В администрации Саратова проходит совещание по вопросам подготовки города к зиме, сообщает корреспондент ИА SaratovNews.
Saratovnews 01:44
Футбол

«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала».
Нева Спорт 01:27
Происшествия

В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов

В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество

Telegram требует отклонить иск против запуска Gram

Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе ICO, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Происшествия

Найдена пропавшая в Ставрополе школьница

Пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу нашли живой.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие

Историки рассказала, ка Ту-95 сбивали истребители НАТО

Актуальные Новости 02:09
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Лезги газет вчера в 03:39
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM вчера в 22:46
Общество

Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

Российская газета 00:37
Экономика

Топ-10 богатейших компаний России накопили ₽3,4 трлн

Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб.
РБК вчера в 22:00
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Здоровье

Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске

Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Москва 24 00:57
Общество

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Политика

В Бразилии стартует саммит БРИКС

Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия

На юго-западе Москвы из пожара спасли 14 человек

Пожарные спасли 14 человек, в том числе двух детей, при тушении пожара на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
РБК вчера в 13:07
Музыка

Шнуров допустил появление группы «Ленинград-2»

Мойка78 11 ноября в 02:18
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

REGNUM 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное