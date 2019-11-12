с чего всё началось

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Общество КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.

Общество В России пиво может стать крепче Директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Оразом Дурдыевым было рассказано, какие напитки не соответствуют данному регламенту по причине высоких градусов.

Наука Архангельские ученые открыли девять новых видов пиявок Архангельские биологи в ходе экспедиций на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию обнаружили девять неизвестных видов пресноводных пиявок.

Здоровье Доказана смертельная опасность популярного лекарства Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.

Армия и оружие Военные ВСУ нанесли авиаудар по боевикам Украинские военные лётчики из состава миротворческих сил нанесли авиаудар советскими ударными вертолётами Ми-24 по повстанцам в Конго, передаёт Министерство обороны Украины.

Общество Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Трамп пригрозил новыми пошлинами против Китая при отсутствии сделки Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Армия и оружие В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.

Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.